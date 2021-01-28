Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan resmi tarih

Bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bekçi olmak isteyen adaylar sınava 20 Ocak 2021’de girdiler. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçlarının şubat ayında açıklanacağı bildirildi ve tarih verildi. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler.

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklandı.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

20 Ocak 2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştırdılar.

İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 01 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.