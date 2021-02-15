Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı! 2021 MEB bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı

Bekçi alımı sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bekçilik sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlamışlardı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar erişime açıldı. Adaylar http://www.meb.gov.tr ya da https://www.odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sonuçlara ulaşabiliyorlar. İşte bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklandı. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler.

20.01.2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da https://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 24 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 30 TL (otuz TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.