beIN ve Mıramax’ın süperstarları bu akşam İstanbul’da!

Pandemi sürecinde üretimi sekteye uğrayan sinema sektöründe yılın en önemli prodüksiyonlarından biri olarak kabul edilen ve kadrosunda Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone gibi dünyaca ünlü yıldız isimleri barındıran Guy Ritchie filmi, beIN’in ana hissedarı olduğu Miramax tarafından Antalya’da çekiliyor.

Guy Ritchie’nin uzun zamandır beklenen ve henüz ismi açıklanmayan filminin çekimlerine geçtiğimiz ay başlandı. Senaryosu Ivan Atkinson ile Marn Davies tarafından yazılan ve birçok yıldızı kadrosunda barındıran yapım, başarılı yönetmen Ritchie’yi aksiyon-gerilim fenomeni Jason Statham ile bir kez daha bir araya getiriyor. Prodüksiyonunu ve finansmanını Miramax'ın, dağıtımını ise STX'in üstlendiği filmde Statham, dünya düzenini tehlikeye atan ölümcül bir silahın izini sürmek ve satışını durdurmak için küresel istihbarat ittifakı “Beş Göz” (Five Eyes) tarafından işe alınan bir ajanı canlandıracak.

Şubat-Mart aylarında yapılması planlanan Antalya çekimlerinin Expo Center, tarihi şehir merkezi, Setur Marina ve Çamdağ Tüneli’nde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Süper starları Türkiye’nin güneyinde toplayan filmin gösterime giriş tarihiyse henüz belli değil.

Yıldızlar, Atlas Sineması’nın açılışına da katılacaklar

Antalya’daki çekimler için yaklaşık bir aydır Türkiye’de bulunan Hollywood yıldızları, Miramax ekibi ve CEO’su Bill Block, bugün tarihi Atlas Sineması’nın yeniden açılışı için düzenlenen törene katılmak üzere İstanbul’a geldiler.

beIN yıldızları ve yatırımları Türkiye’ye çekmek için çalışıyor

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi: “Dünyanın önde gelen bağımsız medya gruplarından biri olan beIN, her zaman en yaratıcı isimleri, yıldızları ve uluslararası yatırım fırsatlarını Türkiye'ye çekmek için çaba harcıyor. MIRAMAX Stüdyoları'nın sahibi olmaktan gurur duyan beIN Ailesi olarak, Guy Ritchie ile üçüncü iş birliğimiz olan filmin son çekimleri için ekibimizi Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz ve bu akşam İstanbul'daki tarihi Atlas Sinema ve Müzesi'nin yeniden açılışına katıldığımız için çok memnunuz. beIN MEDIA spor, eğlence ve medyanın tüm branşlarında Türkiye'yi dünyaya tanıtmak ve dünyanın en iyilerini Türkiye'ye getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek.”

beIN’den Türkiye’ye dev yatırım!

2016’dan bu yana Digiturk’e 2 milyar dolardan fazla yatırım yapan beIN, sporu her kademesinde finanse ederken eğlence içeriklerinde de büyük bir atılım yaptı. beIN’in yatırımları Türk eğlence içeriği endüstrisinde sayısız kişiye istihdam imkanı yaratırken birçok işletme, kurum ve kuruluşa da ekonomik gelir sağladı.

beIN & Miramax işbirliği

- beIN, Hollywood stüdyosu Miramax’ı 5 yıl önce, Mart 2016’da satın aldı.

- beIN markası olan Miramax'ın 700'den fazla filmden oluşan rakipsiz arşivi; dört adet En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere 278 Akademi Ödülü adaylığı ve 68 Oscar’I bulunuyor. Miramax’ın gişe rekorları kıran filmleri arasında the Gentlemen, Good Will Hunting, Pulp Fiction ve Kill Bill: Volume 1 ile 2 yer alıyor.

- beIN markası olan Miramax kısa sürede başarı sağlayınca, ABD merkezli medya şirketi ViacomCBS/Paramount Nisan 2020'de Miramax'a 225 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

- beIN ve ViacomCBS/Paramount arasındaki ortaklık, Miramax'ın eşsiz arşivi sayesinde, beIN’in eğlence içeriklerinin ölçeğini ciddi derecede artıracak, geleceğe dair yeni ve önemli yapımların önünü açacak.

- Miramax şu anda Katar'ın başkenti Doha’da bir merkez açmak istiyor.