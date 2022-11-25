BayramiÃ§ BarajÄ±nda su seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼nce antik kentteki 1500 yÄ±llÄ±k kalÄ±ntÄ±lar 30 yÄ±l sonra tekrar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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TÃ¼rkiye'de Ã¶zellikle son yÄ±llarda yaÅŸanan kuraklÄ±k nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarÄ± azaldÄ±. KuraklÄ±ÄŸÄ±n en Ã§ok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± baraj, mitolojide 'Bin pÄ±narlÄ± Ä°da' olarak geÃ§en Kaz DaÄŸlarÄ±'ndan beslenen BayramiÃ§ BarajÄ± oldu.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n az olmasÄ± nedeniyle 96,5 milyon metrekÃ¼p su kapasitesine sahip barajda yaklaÅŸÄ±k 10 milyon metrekÃ¼p su kaldÄ±. Barajdaki su seviyesinin azalmasÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸi olan Skepsis Antik Kenti'ne ait hamam ve kilise kalÄ±ntÄ±larÄ± ise tekrar gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

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Zaman zaman mevsim ÅŸartlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak sulak alanlarda sularÄ±n Ã§ekilmesiyle arkeolojik kalÄ±ntÄ±larÄ±n tekrar yÃ¼zeye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡OMÃœ Sanat Tarihi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. OÄŸuz KoÃ§yiÄŸit, "BayramiÃ§'te Skepsis Antik Kenti olarak bildiÄŸimiz kente ait kalÄ±ntÄ±lar bugÃ¼n iÃ§in BayramiÃ§ BarajÄ±'nÄ±n sularÄ± Ã§ekilince gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. BurasÄ± aslÄ±nda bizim uzun bir zamandan beri bildiÄŸimiz bir yerleÅŸim. YaklaÅŸÄ±k yÃ¼zyÄ±l Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã¶zellikle de Heinrich Schliemann ve Frank Calvert gibi isimler kazÄ± yaparak Ã¶nemli sonuÃ§lar elde etmiÅŸ. Daha Ã¶nce de Ã‡anakkale Arkeoloji MÃ¼zesi'nin henÃ¼z daha baraj su toplamadan Ã¶nce kurtarma kazÄ±larÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

'ENDER BÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YAPILARDAN OLMASI NEDENÄ°YLE Ã–NEMLÄ°'

Skepsis'deki yerleÅŸimin yaklaÅŸÄ±k olarak M.Ã–. 6'ncÄ± yÃ¼zyÄ±la kadar gittiÄŸini sÃ¶yleyen KoÃ§yiÄŸit, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"M.Ã–. 5'inci ve 4'Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±llarda kentin Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, erken HristiyanlÄ±k ya da Bizans dÃ¶nemindeyse kilise ve hamam gibi Ã¶nemli yapÄ±lara sahip olduÄŸunu biliyoruz. Sular Ã§ekildiÄŸi iÃ§in aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan yapÄ±lar da bahsi geÃ§en hamam ve kilise gibi yapÄ±lara ait kalÄ±ntÄ±lar. Daha Ã¶nce de Ã‡anakkale Arkeoloji MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen kurtarma kazÄ±larÄ± mevcut. DÃ¶nemin Ã‡anakkale MÃ¼zesi uzmanlarÄ±ndan Ã–mer Ã–zden, Ã‡iÄŸdem TÃ¼rker ve Tevhit KekeÃ§'ten oluÅŸan ekip tarafÄ±ndan ilk defa kurtarma kazÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yor. Erken Bizans dediÄŸimiz dÃ¶neme ait olan kilise ve Ã¶zellikle hamam yapÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor."

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'Ã–NEMLÄ° SONUÃ‡LAR ELDE EDÄ°LÄ°YOR'

KalÄ±ntÄ±larÄ±n su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli bir geliÅŸme olduÄŸunu vurgulayan KoÃ§yiÄŸit, "Kurtarma kazÄ±larÄ± 1 yÄ±l aradan sonra yine Ã‡anakkale MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan ama bu kez Cevat BaÅŸaran'Ä±n bilimsel heyet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Musa Tombul, Ali YalÃ§Ä±n TavukÃ§u gibi kalabalÄ±k bir ekip tarafÄ±ndan tekrar baÅŸlÄ±yor ve Ã¶nemli sonuÃ§lar elde ediliyor. Hamam yapÄ±sÄ± Ã¶zellikle Bizans dÃ¶neminde ender bildiÄŸimiz yapÄ±lardan biri ve sahip olduÄŸu sÃ¼sleme Ã¶zellikleri nedeniyle Ã¶nem taÅŸÄ±yor. DÃ¶nemin mimarisi, inÅŸaat teknikleri, hamam ve yÄ±kanma gelenekleri hakkÄ±nda bize bilgi veriyor. Bu anlamda bu kalÄ±ntÄ±larÄ±n su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ± bizim iÃ§in Ã¶nemli" diye konuÅŸtu.

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'SULAR ALTINA KALAN BU TÃœR YAPILARIN AKIBETÄ°NÄ° MERAK EDÄ°YORUZ'

Kurtarma kazÄ±larÄ±yla ilgili bilgi veren KoÃ§yiÄŸit, "Burada 1993 ve 1995 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan kurtarma kazÄ±larÄ± sonrasÄ± hamam ve kilise yapÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor, belgeleniyor ve rÃ¶lÃ¶veleri Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor. Fakat ne yazÄ±k ki bÃ¶lgenin ihtiyaÃ§larÄ±ndan dolayÄ±, baraj gÃ¶lÃ¼nÃ¼n de su tutmasÄ± gerektiÄŸi iÃ§in yapÄ±lar su altÄ±na kalÄ±yor. Sular Ã§ekilince yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±l sonra bu yapÄ±larÄ±n tekrar aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± bizim iÃ§in heyecan verici. Sular altÄ±na kalan bu tÃ¼r yapÄ±larÄ±n, arkeolojik deÄŸerlerin ve kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±betini merak ediyoruz. Belki de yapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni bazÄ± gÃ¶zlem ve incelemelerle eksik kalan bilgilerimizi tamamlayabiliriz. YapÄ±larÄ±n durumu, hasar tespiti gibi konularda birtakÄ±m tavsiyeler ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri sunabiliriz" dedi.

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'HELENÄ°STÄ°K VE ROMA DÃ–NEMLERÄ°NE TARÄ°HLENEN MEZARLAR OLDUÄžUNU BÄ°LÄ°YORUZ'

Kentin bir Roma geÃ§miÅŸi olduÄŸuna da deÄŸinen KoÃ§yiÄŸit, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"KazÄ±lar sonrasÄ± elde edilen veriler doÄŸrultusunda, hazÄ±rlanan uzman raporlarÄ± ve bilimsel makaleler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda biz bu yapÄ±larÄ±n M.S. 5'inci ve en geÃ§ 6'ncÄ± yÃ¼zyÄ±la ait olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliyoruz. Bu demek oluyor ki; bu yapÄ±lar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden belki de 1500 yÄ±l kadar Ã¶ncesine ait. AÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan her ne kadar erken dÃ¶nem Bizans olsa da Skepsis Antik Kenti geÃ§miÅŸi Ã§ok daha eskilere dayanan bir kent. Kentin bir Roma geÃ§miÅŸi var. Ondan Ã¶nce Helenistik, belki de Klasik ve Arkaik dÃ¶nemlere uzanan bir tarihi sÃ¶z konusu. Bu anlamda Ã¶zellikle kurtarma kazÄ±larÄ±nda yapÄ±lan nekropoldeki kazÄ±lar, nekropolde ortaya Ã§Ä±karÄ±lan mezarlar da bizim iÃ§in Ã¶nemli bir fikir veriyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu nekropolde de yine Helenistik ve Roma dÃ¶nemlerine tarihlenen mezarlar olduÄŸunu biliyoruz."Â

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