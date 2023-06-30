Bayramı kana buladı

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İzmir Buca’da birlikte yaşayan Yücel K. ve Fidan Bahçecioğlu, bir süre önce ayrıldı. Yücel K., dün 13.00 sıralarında, 11 yaşındaki çocukları B.K.’yi bayramlaşmaları için Karanfil Mahallesi’nde oturan Fidan Bahçecioğlu’na götürdü. Burada Yücel K. ile Bahçecioğlu ve onun ağabeyi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yücel K., yanındaki tabancasıyla Bahçecioğlu kardeşlere peş peşe ateş etti.

Fidan Bahçecioğlu - Kenan Bahçecioğlu

ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI

Bahçecioğlu kardeşler kanlar içinde yerde kalırken, Yücel K. ise oğlunu alıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Yücel K.’yi Bornova’da yakalayıp gözaltına aldı. Yücel K.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.