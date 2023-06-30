×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayramı kana buladı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Buca#Adli Tıp Kurumu
Bayramı kana buladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Yücel K., bir süre önce ayrıldığı Fidan Bahçecioğlu ile ağabeyi Kenan Bahçecioğlu’nu tabancayla vurarak öldürdü. Annesinin yanına getirdiği 11 yaşındaki oğlu B.K.’yi de alarak kaçan Yücel K., gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İzmir Buca’da birlikte yaşayan Yücel K. ve Fidan Bahçecioğlu, bir süre önce ayrıldı. Yücel K., dün 13.00 sıralarında, 11 yaşındaki çocukları B.K.’yi bayramlaşmaları için Karanfil Mahallesi’nde oturan Fidan Bahçecioğlu’na götürdü. Burada Yücel K. ile Bahçecioğlu ve onun ağabeyi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yücel K., yanındaki tabancasıyla Bahçecioğlu kardeşlere peş peşe ateş etti.

Bayramı kana buladı

Fidan Bahçecioğlu - Kenan Bahçecioğlu

ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI

Bahçecioğlu kardeşler kanlar içinde yerde kalırken, Yücel K. ise oğlunu alıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Yücel K.’yi Bornova’da yakalayıp gözaltına aldı. Yücel K.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Buca#Adli Tıp Kurumu

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık