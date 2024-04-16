Bayramda ATA’ya koştuk

Haberin Devamı

Bayram tatili nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen her yaştan vatandaş, resmi tatillerde de ziyarete açık olan Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar saygı duruşunda bulunup dualar okudu. Çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de ziyaret etti. Öte yandan, ‘saygı nöbetçileri’nin tören yürüyüşüyle gerçekleştirdiği nöbet değişimi ilgiyle izlendi. Anıtkabir’i bayramın birinci günü 21 bin 78 kişi, ikinci günü 47 bin 228 kişi, üçüncü günü 46 bin 310 kişi ziyaret etti. 9 günlük tatilin toplamında ise 209 bin 431 kişi Ata’nın huzuruna çıktı.

BAYRAMDA MÜZELERE 1.7 MİLYON ZİYARETÇİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 1 milyon 784 bin 233 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Türkiye’nin tarih ve kültür mirasına büyük ilgi. Bayram tatilinde Türkiye’nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişi, bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. En çok ziyaret edilen yer, Mevlana Müzesi oldu. Mevlana Müzesi'ni sırasıyla, İzmir Efes ören yeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) ören yeri, Nevşehir Göreme ören yeri takip etti. Geçmişimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına verdikleri bu çok kıymetli destekten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”