×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayram tatilinin ilk 6 gününde acı bilanço! Trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Bakan Yerlikaya#Bayram
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 10:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde trafik kazalarında 48 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, bayram tatili çerçevesinde geri dönüş yolculuklarının başladığını belirterek, bugün trafik yoğunluğunun yeniden artacağını vurguladı. Yerlikaya paylaşımında, bayram tatilinin 6’ncı gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini açıklayarak, 391 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığını ifade etti.

 

6 GÜNDE 3 BİN 706 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Paylaşımında bayram tatilinden bu yana meydana gelen kazalara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde 3 bin 706 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Kazalarda 48 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, 6 bin 184 vatandaşın ise yaralandığını belirtti.

Haberin Devamı

Yerlikaya paylaşımda sürücülere de uyarıda bulundu. Aşırı hız yapılmamasına dikkati çeken Yerlikaya, "Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" dedi.

Yerlikaya, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre denetimlere devam ettiğinin altını çizdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Bakan Yerlikaya#Bayram

BAKMADAN GEÇME!