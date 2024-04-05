9 günlük tatilde hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge uyardı: İşte yağış beklenen yerler

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9 günlük bayram tatilini memleketinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. Milyonlarca kişi ya kendi aracıyla ya da uçak veya otobüsle seyahat ediyor. Tatilde şehirlerimizdeki hava durumu da merak ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, deniz tatili yapmak isteyenler için "Tatili yaz tatili gibi planlayanlar umduğunu bulamayacaklar." dedi. Şen, hava durumunu şu şekilde değerlendirdi:

DENİZE GİRMEK İSTEYEN UMDUĞUNU BULAMAYACAK

9 Günlük Bayram Tatilinde Sıcaklık Mevsim ortalamasında olacak. Tatili yaz tatili gibi planlayanlar umduğunu bulamayacaklar. Bu nedenle kültür gezileri yada şehir dışı akraba ziyaretleri daha cazip. Bu süre içerisinde bölgesel yağışlarda var.

TÜM YURTTA HAVA SERİN OLACAK

Tüm yurtta sıcaklıklar mevsim ortalamasında yani bahar havası, yaz havası değil. Bunu unutmayın. Genelde kuzeyli akışların etkisinde olacağımızdan hava serin akşamları üşütecek. Buna Ege ve Akdeniz de dahil. Çeşmede, Marmaris'te, Bodrum, Antalya'da 20-24 C.

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TATİLİN SON İKİ GÜNÜNE DİKKAT

Pazar günü Marmara İç Ege yağmurlu, Arife günü İç Anadolu Akdeniz Güneydoğu doğu Anadolu yağmurlu, 1-2-3 günü Akdeniz Güney Ege İç Anadolu yağmurlu, tatilin son 2 günü Marmara Ege kuvvetli olmak üzere nerdeyse tüm bölgeler yağmurlu. Dönüş yoluna dikkat.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı ve iç kesimlerinde kuzey ve batılı, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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