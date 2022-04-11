Bayram tatili 9 gün olur mu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Haberin Devamı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bayram ve tatil soruları da artış gösterdi. İslam aleminde sabırsızlıkla beklenen Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başladı. Oruç ibadetlerini idrak eden Müslümanlar Ramazan Bayramı tarihine odaklandı. Diyanet takvime göre bayram mayıs başında idrak edilecek. Peki, Bayram ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu? İşte Ramazan Bayramı ve tatil gündemiyle ilgili son gelişmeler

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.