Bayraktar TB3, 19. test uçuşunu gerçekleştirdi

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BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı...
Bayraktar TB3 19. Test Uçuşu | 19th Flight Test
Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | High-Altitude System Identification Test
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇#BayraktarTB3 19. Test Uçuşu | 19th Flight Test ✈️ ⚓️🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 27, 2024
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | High-Altitude System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷pic.twitter.com/dgFGcp5qor