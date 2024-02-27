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Bayraktar TB3, 19. test uçuşunu gerçekleştirdi

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#Bayraktar TB3#19. Test Uçuşu#BAYKAR
Bayraktar TB3, 19. test uçuşunu gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 22:20

BAYKAR tarafından gerçekleştirilen, BayraktarTB3 19. Test uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı...

Bayraktar TB3 19. Test Uçuşu | 19th Flight Test

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | High-Altitude System Identification Test

 

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#Bayraktar TB3#19. Test Uçuşu#BAYKAR

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