Bayraktar Akıncı’dan nokta vuruş

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), terör örgütü PKK’ya yönelik harekâtları hız kesmeden devam ediyor. TSK’nın pazartesi günü ağırlıklı olarak Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde başlattığı ‘Pençe-Kilit Harekâtı’nda ‘Bordo Bereli’ olarak bilinen özel kuvvetler ile komandoların ilerleyişi sürüyor. Yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfından olan silahlı insansız hava aracı Bayraktar-Akıncı’nın da ilk kez Kuzey Irak operasyonlarında kullanıldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar-Akıncı’nın belirlenen hedefleri nokta atışıyla vurup imha ettiğine dair görüntüleri yayınladı.



