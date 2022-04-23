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Bayraktar Akıncı’dan nokta vuruş

#Bayraktar#Akıncı#Pençe-Kilit Harekâtı
Bayraktar Akıncı’dan nokta vuruş

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'na katılan Bayraktar AKINCI, ilk kez sınır ötesi harekatta kullanıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), terör örgütü PKK’ya yönelik harekâtları hız kesmeden devam ediyor. TSK’nın pazartesi günü ağırlıklı olarak Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde başlattığı ‘Pençe-Kilit Harekâtı’nda ‘Bordo Bereli’ olarak bilinen özel kuvvetler ile komandoların ilerleyişi sürüyor. Yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfından olan silahlı insansız hava aracı Bayraktar-Akıncı’nın da ilk kez Kuzey Irak operasyonlarında kullanıldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar-Akıncı’nın belirlenen hedefleri nokta atışıyla vurup imha ettiğine dair görüntüleri yayınladı.

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#Bayraktar#Akıncı#Pençe-Kilit Harekâtı

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