Bayraktar Akıncı’dan nokta vuruş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), terör örgütü PKK’ya yönelik harekâtları hız kesmeden devam ediyor. TSK’nın pazartesi günü ağırlıklı olarak Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde başlattığı ‘Pençe-Kilit Harekâtı’nda ‘Bordo Bereli’ olarak bilinen özel kuvvetler ile komandoların ilerleyişi sürüyor. Yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfından olan silahlı insansız hava aracı Bayraktar-Akıncı’nın da ilk kez Kuzey Irak operasyonlarında kullanıldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar-Akıncı’nın belirlenen hedefleri nokta atışıyla vurup imha ettiğine dair görüntüleri yayınladı.