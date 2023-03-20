Bayburt - Trabzon sınırındaki yaylalar beyaza büründü

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köy ve yaylalarında kar ve tipi yeniden etkisini gösterdi.

Yağan karla birlikte bazı noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kış aylarında genellikle nüfusun kent merkezine kaydığı az sayıda vatandaşın kaldığı köylerde koyun besleyen besiciler zor anlar yaşadı.

Öte yandan meteorolojinin yaptığı açıklamada, yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklı birkaç gün süreceği belirtildi, olumsuz hava şartlarına vatandaşların gerekli önlemleri alması uyarısı yer aldı.