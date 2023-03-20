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Bayburt - Trabzon sınırındaki yaylalar beyaza büründü

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#Bayburt#TRABZON#Kar Yağışı
Bayburt - Trabzon sınırındaki yaylalar beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 11:22

Bayburt ile Trabzon sınırı arasında yüksek rakımda bulunan köy ve yaylalarda kara kış Mart ayının sonlarına doğru yeniden bastırdı.

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köy ve yaylalarında kar ve tipi yeniden etkisini gösterdi.

Yağan karla birlikte bazı noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kış aylarında genellikle nüfusun kent merkezine kaydığı az sayıda vatandaşın kaldığı köylerde koyun besleyen besiciler zor anlar yaşadı.

Bayburt - Trabzon sınırındaki yaylalar beyaza büründü

Öte yandan meteorolojinin yaptığı açıklamada, yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklı birkaç gün süreceği belirtildi, olumsuz hava şartlarına vatandaşların gerekli önlemleri alması uyarısı yer aldı.

Bayburt - Trabzon sınırındaki yaylalar beyaza büründü

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#Bayburt#TRABZON#Kar Yağışı

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