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Batman'da cani koca eşine kurşun yağdırdı!

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#Batman#Murat Ekici#Aysel Ekici
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 19:37

Batman'da, evlerinde tartıştığı kocası Murat Ekici (42) tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek vurulan Aysel Ekici (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre apartmandaki dairelerinde Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ekici, eşi Aysel Ekici’ye tabancayla 10 el ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batmanda cani koca eşine kurşun yağdırdı

Ağır yaralanan Aysel Ekici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekici, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Ekici'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Murat Ekici ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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Batmanda cani koca eşine kurşun yağdırdı

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#Batman#Murat Ekici#Aysel Ekici

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