Batılı hükümetler köle gibi

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MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

BU BİR KATLİAM VE SOYKIRIM: “Bu bir katliam ve soykırım. Bunu ‘İsrail’in kendini savunma hakkı var’ cümlesinin arkasına saklanarak destekleyen ülkeler Batı dünyasında maalesef çoğunlukta. İlk defa bir meselede belki de Batı toplumlarıyla Batılı yönetimler arasında bu kadar mesafe var. Batılı yönetimler bütün bu katliamları destekleyen bir uslüp sergilerken, Batılı halklar son derece onurlu, asil, insan haysiyetini, şerefini koruyan ‘Hepimiz Filistinliyiz, hepimiz insanız’ teması etrafında toplanan çok asil protestolar ortaya koyuyorlar.

BATI VİCDANIN SESİNE SIRTINI DÖNMÜŞ DURUMDA: Maalesef Batı’da pek çok yönetim evrensel vicdanın sesine sırtını dönmüş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya’da yaptığı tarihi konuşma insanlık vicdanının bu konuda nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini bütün dünyaya gösterdi. Arkasından zaten bu insani talebin kimde karşılık bulacağını bildiği için İsrailli aileler, Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi ailelerinden esir olanların kurtarılması için mektup yazdılar.

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500’E YAKIN VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ: 2. Dünya Savaşı döneminde Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamın ve soykırımın bir benzeri Netanyahu hükümeti tarafından Filistinlilere, Gazzelilere karşı gerçekleştirilmektir. Gazze’de ve o bölgedeki vatandaşlarımızın durumuyla yakından ilgileniyoruz. 500’e yakın vatandaşımız ve KKTC vatandaşı tahliye edilmiştir. Türkiye bir kere daha dünyanın vicdanı olduğunu, dünyada her türlü insani yaklaşımın, siyasetin merkezi olduğunu göstermiştir.

BU ŞANTAJI KABUL ETMEYECEĞİZ: (Yunanistan’dan yapılan açıklamalar ve Türkiye’nin Eurofighter talebi) Türkiye egemen bir ülke olarak kendi güvenliğini sağlarken, kendi güvenliği için gereklerini yerine getirirken, aynı zamanda NATO’nun güvenliğini de sağlamaktadır. Türkiye güvende değilse, NATO büyük eksiklik ve zaaf içinde olur. Biz hava savunma sistemi istediğimizde ret cevabı verdiler. Bunu bize vermeniz gerekiyor. Bizim güvenliğimiz NATO’nun güvenliği. Bunu sağlamak için S-400 alıyoruz, diyorsunuz ‘Alamazsınız NATO üyesisiniz.’ Karşı karşıya olduğumuz durum ikiyüzlü bir durumdur. Türkiye’nin güvenliği meselesi şantaj meselesi değildir. Türkiye şantaja boyun eğecek bir devlet değildir.

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İTTİFAKTA SORUN YOK: Cumhur İttifakı’nda hiçbir sorun yok. En güçlü şekilde yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. AK Parti ile MHP heyetleri arasındaki görüşmeler gayet tempolu şekilde devam etti. İttifakta bütün partiler kendi kimliklerini, kişiliklerini koruyarak ilkeler temelinde bir araya geliyorlar. Tek bir partiye dönüşmüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli ihtiyaç gördükleri her zaman bir araya geliyorlar. Taktik meseleler tartışılır, siyasi konularda farklı yaklaşımlar olabilir ama bu Cumhur İttifakı’nın ana omurgasını zedelemez.”