Basketboldaki kriz büyüdü: İngiltere’ye vize notası

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21 Aralık 2023 tarihinde FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı deplasmanda London Lions ile karşılaştı. Müsabakada basketbol tarihinde ender gorülebilecek bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlılar vize sorunu yaşadığı için deplasmana 1’i sakat sadece 5 oyuncusunu gönderebildi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması üzere konuyla ilgili Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Demir, önergesinde şunları kaydetti:

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı sadece 5 kişiyle çıktıkları karşılaşmadan 122-63 mağlup ayrıldı.

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VERİLMEME SEBEBİ NEDİR

“Koç, yardımcı antrenör, fizyoterapist, masör gibi ekipte yer alması gereken kimse turnuvaya katılamamıştır. Yaşanan vize mağduriyeti nedeniyle uluslararası bir turnuvada ülkemizin imajı zedelenmiştir. Genç sporcularımız sakat ve eksik kadro ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan vize sorununa ise hükümet yetkilileri bir çözüm bulamamıştır. İngiltere Başkonsolosluğu tarafından takım ve teknik ekibe vize verilmemesinin sebebi nedir? Yaşanan vize krizi ile ilgili eyleme geçilmiş midir?”

Bakan Fidan, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti:

OLUMSUZ CEVAP GELDİ

“Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı vize başvurularını 13 Aralık 2023 tarihinde tamamlamıştır. İngiltere vize başvuruları biyometrik veriler verilerek başvuru tamamlandıktan 24 saat sonra İngiliz vize sistemine düşmektedir. Dolayısıyla İngiliz vize görevlileri standart başvuruları 14 Aralık 2023 tarihinde almışlardır. Zaman darlığı nedeniyle Bakanlığımız ile temas eden basketbol takımı yöneticileri 20 Aralık’ta uçuşları olduğunu belirterek destek talep etmişlerdir. Bakanlığımız, İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu ile iletişime geçerek vizelerin hızlı bir şekilde verilmesi hususunda yardım talep etmiştir. Söz konusu talep defaatle yinelenmiş fakat olumlu cevap alınamamıştır. İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri, İngiltere göç yasalarının dışına çıkmalarının mümkün olmadığını dolayısıyla standart ve hızlı başvuruların ötesinde ilave bir yardımda bulunamayacaklarını, standart başvuruların 15 iş günü içerisinde sonuçlandığını, vize başvurularının bu süre göz önüne alınarak yapılması gerektiğini ifade ederek vize başvurularının daha erken sonuçlandırılması konusunda yetkilerinin olmadığını ifade etmişlerdir.

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BENZERİ YAŞANMASIN

Öte yandan Başkonsolosluk yetkilileri, vize başvurularının hızlı sonuçlandırılması talebimizi talimat almak amacıyla Londra’ya ilettiklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını iletmişlerdir. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’ne konuyla ilgili Nota verilmiş ve yaşananlardan duyduğumuz rahatsızlık dile getirilerek benzeri olayların yaşanmaması hususundaki talebimiz iletilmiştir. Benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını teminen görüşmelerimiz devam etmektedir.”