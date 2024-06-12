Teleferik kazasında başkana tahliye

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ANTALYA Konyaaltı’nda 12 Nisan’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET’in önceki yönetim kurulu başkanı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. İddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere 150 kişi, müşteki sıfatıyla yer aldı. Aralarında Başkan Kocagöz, ANET Genel Müdürvekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice’nin de olduğu 12 sanığın ‘trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma’ ve ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlarından 27’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ilk duruşmaya, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 12 sanık ile şikâyetçiler katıldı. Yoğun kalabalık nedeniyle adliye koridorlarında güvenlik önlemi alındı. Başkan Kocagöz, 1 Aralık 2023 tarihinden önce ANET Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini belirterek özetle şunları söyledi:

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“Bakımların eksik olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Geçmişe yönelik suçlanmam hatalıdır. Çalıştığım sürece bir kişinin burnu kanamamıştır. İstifamdan 18 hafta sonra olay olmuştur.”

Kocagöz, cezaevindeyken yazdığı “İşte geldim. Hiç kimseyi incitmeden geldim. Ne ezen ne ezilen akça bir düzen için geldim” sözlerini içeren şiiri de okudu.

57 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Avukatları, Kocagöz’ün diyabet hastalığı nedeniyle tahliyesini talep etti. Kocagöz ise “Asla merhamet dilemiyorum. Eğer bir suçum varsa tutuklamaya devam edin. Hizmet etmem gereken binlerce kişi var. Adaletinize güveniyorum. Özgürlüğümü istiyorum” dedi.

Mahkeme, Kocagöz’ün adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla tahliyesine, Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol’un tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanık Suphi Kaplan’ın tutuklu yargılanmasına hükmetti. 57 gün sonra tahliye edilen Mesut Kocagöz, beraberindekilerle Kepez Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada beyaz güvercin uçuran Kocagöz, “Özgürlük hava gibi su gibi çok kıymetli” dedi.

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BEYAZ GÜVERCİN UÇURDU

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz cezaevinden çıktıktan sonra beyaz güvercin uçurdu.