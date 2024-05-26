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Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı

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#Diyarbakır#Polis#Gözaltı
Başından ve kolundan vuruldu 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 20:02

Diyarbakır'da başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde bulunan Muhammed V. (22), hastaneye kaldırıldı. Muhammed V.'nin hayati tehlikesi sürerken, şüpheli olarak sevgilisi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A., gözaltına alındı. 

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Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi.

Eve gelen R.V., kardeşi Muhammed V.’yi başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu. R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Muhammed V.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Muhammed V.’nin sevgili olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A.’yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Diyarbakır#Polis#Gözaltı

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