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Başıboş eşeğin ısırdığı kadın hastanelik oldu

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#Eşek Isırması#Kayseri#Kayseri Haberleri
Başıboş eşeğin ısırdığı kadın hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 16:09

Kayseri'de, başıboş eşeğin yoldan geçerken ısırdığı Esme D. (59), yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin ağaca bağladığı eşek, zabıta tarafından korumaya alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesinde meydana geldi. Başıboş bir eşek, yoldan geçen Esme D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başıboş eşeğin ısırdığı kadın hastanelik oldu

Sağlık görevlileri, yaralı kadını, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esme D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası eşek, çevredekiler tarafından ağaca bağlandı. Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri harekete geçti.

Başıboş eşeğin ısırdığı kadın hastanelik oldu

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Eşek, zabıta ekipleri tarafından korumaya alındı. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, eşeklerin bir etki olmadığında saldırmadığını belirtirken, hayvanın bir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi. 

Başıboş eşeğin ısırdığı kadın hastanelik oldu

Başıboş eşeğin ısırdığı kadın hastanelik oldu

 

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#Eşek Isırması#Kayseri#Kayseri Haberleri

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