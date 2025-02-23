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Bartın'da feci olay! Egzozdan çıkan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

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#Bartın#Egzoz Gazı#Zehirlenme
Bartında feci olay Egzozdan çıkan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 16:49

Bartın'da, kendisine ait oto tamirhanesinde çalışır halde bıraktığı otomobilinde uyuyakalan Bekir Aydın (38), egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aydın’ın yanında bulunan kedisi de öldü.

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Çaydüzü Mahallesi’nde oturan Bekir Aydın, dün gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti. Aydın eve dönmeyince ailesi polise ihbarda bulundu. Bugün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı tamirhanedeki çalışır haldeki otomobilinde ölü buldu. Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekir Aydın’ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Bartın#Egzoz Gazı#Zehirlenme

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