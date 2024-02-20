Bariyerin otomobile girdiği kazada mucize kurtuluş.... Sürücü gözlerine inanamadı

Haberin Devamı

Kaza, Basın Ekspres Başakşehir istikameti Güneşli yol ayrımında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. 34 FDF 297 plakalı otomobille seyir halinde olan Tolga Atkaya yol ayrımına geldiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı.

BARİYER OTOMOBİLİN ÖNÜNDEN GİRDİ TAVANDAN ÇIKTI

Çarpmanın etkisi ile bariyerler otomobilin içine girerek otomobilin tavanından çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Atkaya, hurdaya dönen otomobilden parmağından hafif şekilde yaralanarak çıkmayı başardı.

Haberin Devamı

HER İKİ YÖNDE DE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle her iki yönde de yoğun trafik oluşurken polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu bariyerler itfaiye ekipleri tarafından kesilerek otomobil bulunduğu yerden alındı ve trafik normal akışına döndü.