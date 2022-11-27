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Barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü, 2 akrabasını da rehin aldı

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#Hatay#Cinayet#İnci Bağış Karakuş
Barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü, 2 akrabasını da rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 19:17

Hatay’ın Payas ilçesinde aile bireyleri ile aralarında husumet bulunan şahıs barışmak için çağırdığı işyerinde yengesini tabancayla öldürdü. Zanlı ardından odada bulunan 2 akrabasını da rehin aldı.

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Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (45) kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı.

Bir süre sonra H.K. kardeşinin eşi 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan H.K. yanında bulunan tabanca ile yengesine ateş ederek ağır yaralarken, odada bulunan aile bireyinden 2 kişiyi de rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan 2 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Yerde kanlar içinde yatan İnci Bağış Karakuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü, 2 akrabasını da rehin aldı

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#Hatay#Cinayet#İnci Bağış Karakuş

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