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Barışmadığı eşi adliyede bıçakladı

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#İzmir#Neşe Keçkin#Boşanma Davası
Barışmadığı eşi adliyede bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 2 çocuk annesi Neşe Keçkin (23), boşanma davasına dakikalar kala eşi Alaattin Keçkin tarafından adliye bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşadığı için boşanma davası açtı. Bunun üzerine Alaattin Keçkin, eşine barışma talebinde bulundu, ancak Neşe Keçkin bu talebi reddetti. Alaattin Keçkin, dün sabah boşanma davasına dakikalar kala eşi Neşe Keçkin’i Seferihisar Adliyesi’nin bahçesinde bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, göğsüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Neşe Keçkin’i hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Neşe Keçkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alaattin Keçkin ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
 

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#İzmir#Neşe Keçkin#Boşanma Davası

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