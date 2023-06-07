×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Baraj yüzde 100 doluluğa ulaştı: Mesire alanı ve tesisleri su bastı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Suşehri#Kılıçkaya Barajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 17:41

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Kılıçkaya Barajı'nın etrafında bulunan mesire alanı ve sosyal tesisler su altında kaldı.

Haberin Devamı

Sivas'ta Mart ayına kadar su azlığı nedeni ile kuraklık alarmı veren Kılıçkaya Barajı'nda son aylarda görülen yağışlar barajları doldurdu. Suşehri ilçesinde yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nın kenarındaki piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı. Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik baraj havzasında su seviyesinin yükselmesinin ardından Suşehri Belediyesi’ne ait sosyal tesisteki çocuk oyun alanları, piknik masaları, kameriyeler, büfe ve restoran bölmeleri su içinde kaldı. İlçede yaşayanlar, yağışlardan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Baraj yüzde 100 doluluğa ulaştı: Mesire alanı ve tesisleri su bastı

Haberin Devamı

Bölgede amatör balıkçılık yapan Osman Gültekin, "3-4 ay öncesine kadar su bulunmayan barajda yağışların etkisiyle her yer suyla kaplandı. Halen de yağışlar devam ediyor. Çok şükür bu sene su bolluğu yaşıyoruz" dedi. Doluluk oranın yüzde 100'e ulaşması nedeniyle taşkın riskine karşı barajın tahliye kapakları da 31 Mayıs'ta açılmıştı.

Baraj yüzde 100 doluluğa ulaştı: Mesire alanı ve tesisleri su bastı

Baraj yüzde 100 doluluğa ulaştı: Mesire alanı ve tesisleri su bastı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Suşehri#Kılıçkaya Barajı

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat Psikolojik ve duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz... Gaslighting’e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız

Dikkat! Psikolojik ve duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz... Gaslighting’e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız?

#Gaslighting
Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın