Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı! Hatıraları için evlerine patika yol yaptılar

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Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, elektrik üretimine devam ediyor.

22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Su tutma işlemine sona ermesinin ardından Ocak ayında barajda elektrik üretiminde tam kapasiteye ulaşıldı.

Baraj sularının çekilmesiyle, sular altına kalan köy ve mahalleler ortaya çıkmaya başladı. Tekkale köyü sakinleri köylerinin yeniden su üstüne çıkmasıyla o günleri yad ettiler.

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Hayatları Tekkale köyünde geçen Muteber Aktaş, Asiye Demirkıran ve Havva Demirkıran eski evlerini görebilmek için patika yol yaptılar. Her gün yürüyerek eski evlerine giderek o günleri yad eden 3 arkadaş aynı zamanda değerli gördükleri eşyaları sırtlarına alıp, yeni yerleşim yerinde bulunan evlerine dönüyor.

"Ömrümüz bu mahallede geçti" diyen 3 arkadaş "Evimizi yeniden gördük üzüldük. Boyası bile kirlenmemişti. Öylece duruyordu. Zorda olsa yeni yaşama alıştık. Arada buraya gelip eski anıları yad ediyoruz. Sular altında kaldı yeniden yol yaptık. Değerli gördüğümüz, beşik, hayvanlara biraz ot, çatı malzemelerini sırtımızla taşıyoruz” dediler.