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Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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#Bursa#Hastane#Ambulans
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 14:53

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki balkondan toprak zemine düşen A.B. (3), yaralandı. Ayağında kırıklar olduğu belirlenen erkek çocuk, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında, Küçük Kumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası mutfaktayken, apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.B., demir korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, 3’üncü kattan toprak zemine düştü. Olayı görenler, yaralı çocuğun yardımına koşarken durumu aileye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı A.B., ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ayağında kırıklar olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Hastane#Ambulans

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