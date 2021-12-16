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Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 15 Ocak'ta yapılacak

#Edirne#Balkan#Bocuk Gecesi
Balkan geleneği Bocuk Gecesi, 15 Ocakta yapılacak

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği, 15 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

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Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 'Bocuk Gecesi’nin 15 Ocak 2022’de yapılacağını belirterek, gecenin sahne ve afiş konseptinin Outlander dizisi 2’nci sezonu olacağını bildirdi. Demirel, “Bu yılki konseptte 17 ve 18’inci yüzyıl kıyafetleri olduğu için süsleme materyalleri de bütçeye girdi. Metal düğme ve dantel süslemeler ile dizideki kıyafetlerin yakın model ve renkleri çalışıldı. Detaylar da unutulmadı, o dönemde fermuar icat edilmemiş olduğu için fermuar kullanılmadı.

Biz de orijinaline sadık kalıyoruz. Bocuk Gecesi, dünya genelinde doğa takvimi ile ilişkili 7 etkinlikten birisi. Coğrafyasında, kışın en soğuk gecesinin adı. Doğa takvimi ile ilişkili bir etkinlik. Türkiye’de yeni yılın ilk etkinliği Çamlıca Bocuk Gecesi olacak. Bu da son yıllarda tur şirketlerinin ilgisini beraberinde getiriyor. Türkiye’deki çoğu üniversiteler ve akademisyenler etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Çamlıca Kültür ve Sanatevi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek etkinliğe herkesi davet ediyoruz” dedi.

BOCUK GECESİ

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Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını ’Bocuk geliyor’ diye korkutur. ’Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

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#Edirne#Balkan#Bocuk Gecesi

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