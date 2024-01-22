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Balıkesir'de sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

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#Balıkesir#Erdek#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 13:50

Balıkesir'de motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki yedi mürettebat, helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mürettebatın kurtarılma anlarını paylaştı.

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Olay, sabah saatlerinde Erdek ilçesi açıklarında meydana geldi. 7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki 'MV Sicilia' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.

Gemiden 'acil durum' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı. Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi. 

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OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

Kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“MV Sicilia” isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı.

“Acil Durum” sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40’ta başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı.

Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle

 

 

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#Balıkesir#Erdek#Gemi

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