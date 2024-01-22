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Balıkesir'de dehşet! Borç kavgasında arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü

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#Balıkesir#Erdek#Cinayet
Balıkesirde dehşet Borç kavgasında arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 12:21

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Batuhan Edis (28), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı (39) bıçak ve baltayla öldürdü.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Edis, kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın evine gitti. İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

 

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#Balıkesir#Erdek#Cinayet

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