Balıkesir’de alevler arasında kalan 2 evde hasar oluştu

Güncelleme Tarihi:

Balıkesir’de alevler arasında kalan 2 evde hasar oluştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 02:19

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Ferah Mahallesi’nde çıktı. İdiaya göre İbrahim Ç.’ye ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak alevler arasında kalan 2 evde büyük çapta hasar oluştu. Yanan evlerden birinde bulunan yavru kediler de kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

