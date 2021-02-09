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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

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Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
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Balıkesir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 13 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 zanlıyı gözaltına alan ekiplerin diğer şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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