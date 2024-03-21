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Bakanlıktan o habere ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Yargı#İstismar
Bakanlıktan o habere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 04:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında “Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin “Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın X hesabından yapılan açıklamada “Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.

Açıklamada bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdürecekleri belirtildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Yargı#İstismar

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