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Bakanlık açıkladı: ‘Köfteci Yusuf’ta domuz eti bulundu

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Köfteci Yusuf#İbrahim Yumaklı
Bakanlık açıkladı: ‘Köfteci Yusuf’ta domuz eti bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Köfteci Yusuf’ isimli firmanın köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini ilan etti.  Köfteci Yusuf’tan yapılan açıklamada ise bulaş iddiasında bulunuldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları, bakanlığın web sitesinde yer alan ‘Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi’nde ilan ediyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor. Sitede ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ bölümünde; merkezi Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan ‘Köfteci Yusuf’ isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

Firmadan yapılan açıklamada ise “Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. 15.02.2024’te Ankara Çankaya’daki bir şubemizden pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 27.02.2024’te çıkıyor. 29.02.2024’te Ankara Etimesgut’taki bir şubemizden pişmiş köfteden 300 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 07.03.2024’te çıkıyor. Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Bulaş nedeniyle böyle bir sonuç çıkabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

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TARIM BAKANI: TOLERANS YOK 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise dün yaptığı açıklamada ülkedeki 724 bin işletmenin mutlaka yılda en bir kez denetimden geçeceğini ve hileli gıdalara tolerans gösterilmeyeceğini söyledi.

 

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Köfteci Yusuf#İbrahim Yumaklı

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