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Bakan Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Mardin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 17:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Aziz Milletimizin her bir ferdinin, kutsal vatan toprağında görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. 2024 yılı sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün Mardin’de, Dibek Jandarma Üs Bölgesinde, yılın son günü ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, kahraman vatan evlatlarımızla birlikteyiz.

Kahraman Yiğitlerim!
Sizler var olduğunuz için nazlı hilal dalgalanıyor. Sizler var olduğunuz için Milletimiz huzur içinde yaşıyor. Sizler var olduğunuz için teröristler kaçacak yer arıyor.

Aziz Milletimizin her bir ferdinin, kutsal vatan toprağında görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum.

2024 yılı sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Mardin

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