Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarla toplantı yaptı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör, Asayiş, Organize Suç Örgütleri ve Düzensiz Göç konularını içeren Video Konferans toplantımızı; Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, 81 ilimizin Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve Sahil Güvenlik Komutanlarımızla birlikte gerçekleştirdik" dedi.
❌Terör— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 29, 2024
❌Asayiş
❌Organize Suç Örgütleri ve
❌Düzensiz Göç konularını içeren Video Konferans toplantımızı;
Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, 81 ilimizin Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri… pic.twitter.com/8C4TsFQ2qd