Bakan Yerlikaya: Gece gündüz demeden çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Eyüpsultan’da düzenlenen ’Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası’ açılış törenine katıldı. Törende Yerlikaya’ya İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Açılış töreninde konuşan Yerlikaya, “İçişleri Bakanınız olarak 9 aydan beri gece gündüz demeden polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz yani sizin huzurunuz, güvenliğiniz için canla başla çalışıyoruz. Allah‘ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz. İlk gün mesaiye başladığımız zaman hukuktan, insan haklarında, aziz milletimizin rızasından, gönlünden ayrılmayacağız, hep onu gözeteceğiz dedik. Allah’ın ipine sımsıkı sarıldık. Terör örgütlerinin her türlüsünden, organize suç örgütlerinin irisi, ufağı dinlemeden, suç işlemekte kibirlenen kim varsa onlara aziz milletimizin desteği, duası ve millet iradesinden başka bir güç tanımamanın ne demek olduğunu onlara gösterdik, gösteriyoruz. Allah’ın izniyle de göstermeye devam edeceğiz. Biz şafakta da, günün her vaktinde suç işlenmesini önlemek eğer önleyemediysek en kısa zamanda onları yakalayıp adalete teslim etmek için çalışıyoruz. Bu inançla bize emanet edilen bu görevi kahraman polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ile beraber her geçen gün bir önceki günden daha azimli, daha kararlı, daha heyecanlı gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“BURASI TURİZMİN GÖZDE MEKANI OLARAK KAYITLARA GİRECEK”

Seyir terasının İstanbul turizmine katkı sağlayacağını dile getiren Yerlikaya, “Göreceksiniz bu tepe, tüm turizmle ilgili rehberlerin, kılavuzların gözde mekanı olarak kayıtlara girecek. Burası iğne atsanız yere düşmeyecek hale gelecek. Çünkü buradan manzaraya baktığımız zaman hamdolsun diyoruz. Böyle güzel ve aziz İstanbul’umuzu, böyle güzel bir terastan seyretmek, içimize nefes etmek bize ve buraya gelen tüm misafirlerimize çok büyük bir onur ve çok büyük bir teşekkür halinde geri dönecektir” ifadelerini kullandı. Açılış töreninin ardından Rami esnafını ziyaret eden Yerlikaya, esnafla sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından Rami Park Sosyal Tesisleri’nde İstanbul Valisi Davut Gül ,İl jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan topçu, İl Emniyet müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik ve Marmara Bölge Boğazlar Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katıldı.