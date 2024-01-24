Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkogüç-45 operasyonunda 109 kg kokain ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen “Narkogüç-45” operasyonunda 109 kg kokain ele geçirildi!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, İster Ulusal, İster Uluslararası Olsun Ülkemizi Zehir Tacirlerinden Temizlemeye, Onlara Hayatı Zehretmeye Kararlıyız.

Kocaeli Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne’de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kg kokain ele geçirildi.

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Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı!

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Personelimizi tebrik ediyorum.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek!