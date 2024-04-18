Bakan Yerlikaya duyurdu! Kıskaç-12 operasyonlarında 60 FETÖ'cü yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
14 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı.
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
1️⃣4️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında 6️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2024
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️… pic.twitter.com/IYf0KAbJHO