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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kıskaç-12 operasyonlarında 60 FETÖ'cü yakalandı

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#Terör#FETÖ#Polis
Bakan Yerlikaya duyurdu Kıskaç-12 operasyonlarında 60 FETÖcü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 10:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, on dört ilde 14 FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

14 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

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#Terör#FETÖ#Polis

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