Bakan Yerlikaya duyurdu! Kıskaç-12 operasyonlarında 60 FETÖ'cü yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

14 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.