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Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılığı operasyonu! 82 organizatör yakalandı

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#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon#Bakan Yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılığı operasyonu 82 organizatör yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye genelinde jandarma ve polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, helikopter ve cayrokopter destekli 62 operasyonda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63’ü tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda bin 222 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

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#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon#Bakan Yerlikaya

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