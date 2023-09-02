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Bakan Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 12:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 30'u tutuklandı" dedi. Yerlikaya, paylaşımında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerinde olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda 1’i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise 1’i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 13’ü tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.” Yerlikaya, paylaşımında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

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#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon#Tutuklama

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