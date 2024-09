Bakan Uraloğlu: Raylı sistemlerle akaryakıttan tasarruf ediyoruz

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da düzenlenen ‘Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşması’ programına katıldı. Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapılan etkinlikte AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve 14 misafir milletvekili ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de yer aldı. Uraloğlu, AK Parti’nin Türkiye Buluşmaları programı kapsamında burada düzenlediği basın toplantısında AK Parti hükümetleri döneminde Samsun'a hava yolu, demir yolu, kara yolu, iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nın belli ihtayaçları olduğunu, bunun için proje hazırladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Havalimanın belli ihtiyaçları var, onunla bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödemek tahsisi noktasında bir gayretimiz var. Onu temin edebilirsek oranın genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız. Samsun-Sivas-Kalın Demiryolunu yenilemiştik. Orada yük taşımacılığı işlemlerine devam ediyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE 2 BİN 251 KİLOMETRE HIZLI TREN AĞI TESİS ETTİK’

Türkiye'nin Avrupa’da 6’ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Biz ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6’ncı, dünyada da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara-Sivas’ı açmıştık. Şimdi hedefimiz yapım çalışmaları devam eden yerlerimiz var. Akdeniz tarafında var, Kapıkule- İstanbul tarafında var, Ankara-İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demiryoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik. Yatırım programını almıştık. İlk etapta iç krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale'yle Çorum arasını yetiştirebilirsek bu ay veya önümüzdeki aya ama mutlaka bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini biz yapmış olacağız” dedi.

Bakan Uraloğlu, 185 kilometrelik Çorum-Samsun arasındaki demir yolunun yapım çalışmalarına 2025 yılında başlanacağını belirterek, "Dolayısıyla Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek olan sahilden geçecek olan demiryolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini projesinin bu sene yapıp önümüzdeki sene yapım çalışmalarına da inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Samsun'da Büyükşehir Belediye'sinin Karadeniz'de ilk Türkiye'de de ilklerden bir tanesi olan raylı sistem projesini hayata geçirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Günde 100 bin yolcu taşıyor, potansiyeli daha da fazla. Onunla ilgili de iş birliği halinde bu tren setlerini temin edilmesi noktasında da büyükşehir belediyemizde bir iş birliği halinde o sürecinde yürütüyoruz. Bundan dolayı Samsun'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten modern taşımacılığı şehrimize, bölgemize kazandırmış durumda. Tabii Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Şehrin diğer kesimlerine de gitmesi gerekiyordu. Burada Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlatmıştı. Sonra beraberce istişare ederek çalışmayı netleştirdik ve Kılıçdede'den, sahilden başlayıp Şehir Hastanesi'ne sonra da Kamu Kampüsü dediğimiz bölgeye gidecek olan bir hat üzerinde, yaklaşık 12,5 kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mutabık kaldık. Sonrasında da Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımızın onayıyla onun üstlenimini de bakanlık olarak biz üzerimize almış olduk ve bundan sonraki süreci de yine Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde beraberce yürütmüş olacağız. Bu da şehrimize hayırlı uğurlu olsun" İfadelerini kullandı.

‘MARMARAY DA ZARAR EDİYOR’

Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Samsun’daki hafif raylı sistemin otogar ve havalimanına kadar uzatılması konusundaki soruyu yanıtlayan Bakan Uraloğlu, “Hafif Raylı Sistemi'nin havaalanına ve otogara kadar uzatılması noktasında Samsun'da böyle bir şey var. Eğer raylı sistemi otogara getiremezsen ‘otogarı raylı sisteme getiririz’ gibi böyle bir tam bir Karadenizliye yakışan bir pratik çözümcül bir yaklaşım da var. Onu da biz beraber de istişare ederiz. Hani burada hem teknik olarak mümkün olması lazım. Hem de orada yeterince taşıma potansiyelinin olması, talebinin olması lazım. Çünkü raylı sistemler tek başına düşündüğümüz zaman şu salondaki bütün katılan herkese söylüyorum. Devlet Demir Yolları’nın yaptığı işler olsun, belediyelerin yaptığı raylı sistemler olsun, bunun para kazananı var mı bilmiyorum. Bak zarar ediyor. Ama ülke için hep kardır. Onu da net söylüyorum. Yani bakın Marmaray dahil zarar ediyor. Niye? Ucuz taşıma adına. Ama ülke için karıdır. Niye, akaryakıttan tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla onun için hani bu hesabı da yaparak doğru kararı beraberce verebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bakan Uraloğlu, 'Türkiye Buluşmaları'nın ardından Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ayrıca ziyaret ettiği esnafa 'hayırlı işler' diledi. Ziyaretlerin ardından Bakan Uraloğlu, yapımları süren Yeşilkent Kavşağı ve Şehir Hastanesi bağlantı yolunu inceledi.

Samsun'daki çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımızın Samsun'a yaptığı ve yapımı devam eden hizmetleri var. Aynı şekilde yine planladığımız hizmetler var. Bu kapsamda da Yeşilkent bölgesinde kavşak çalışmamız var. Bu kavşak çalışmamız tabii şehir içerisindeki kavşak çalışmalarından ya da yapım çalışmalarından etkilenen bazı olumsuzlukları elbette var. Ondan dolayı doğru bir yöntemle trafiği de mümkün olduğu kadar rahatsız etmeden, aksatmadan bir çözüm üretme noktasında büyükşehir belediyemizle beraber bir karar aldık ve ihalesini yaptık. Ve aşağı yukarı işin genel anlamda önemli imalatlarının bittiğini söyleyebilirim. İnşallah Kasım ayının içerisinde biz Yeşilkent kavşağını bitirerek direksiyonel kavşak dediğimiz yani sürücünün belli sınırları içerisinde rahatlıkla kullanabileceği, sinyalizasyonun olmayacağı, durma kalkma ihtiyacının olmayacağı bir kavşakla beraber, biz Samsun'un hem batı yönünde hem doğu yönünde hem kuzey hem güney yönünde ve civarındaki bütün yerleşimlere hizmet edecek olan çok kıymetli, önemli bir kavşağı inşallah Kasım ayı içerisinde hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Samsun Şehir Hastanesi yolunu da sene sonuna kadar bitirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Samsun Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolunun kuzey tarafında, şehre yakın tarafında bulunuyoruz. Toplam 5,3 kilometrelik tam ring oluşturacak bir yoldan bahsediyoruz. Samsun'un halihazırdaki çevre yolundan başlayıp şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak. Oradan da tekrar çevre yoluna bağlanacak iki noktada iki önemli kavşakla bağlanacak bir proje yaptık ve onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz kesim ilk etapta hastanenin açılmasıyla beraber hizmet edecek olan asfaltının da belli aşamaya getirdiğimiz yaklaşık 2,2 kilometrelik kesimdir. İnşallah burayı bu senenin sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Zaten burası birinci etapta hastanenin ihtiyacını görecektir. Hastanenin açılmasıyla beraber, belki eş güdüm halinde, belki biraz önce, belki biraz sonrasında yine yaklaşık 3 kilometrelik kesimi de birazcık daha güneyde kalan kesimi de bitirerek inşallah Samsun'umuzun hizmetine vermiş olacağız. Bu da sadece bir hastane yolu değil aynı zamanda bu bölgenin ulaşımını da rahatlatacak olan bir yol. Ve güney tarafta kalan yol güzergahından aynı zamanda yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Samsun'un raylı sisteminin Kılıçdede Mahallesi'nden bağlayıp İlkadım'ın önemli bir bölümüne, kamu kampüsüne ve şehir hastanesine bağlanacak olan raylı sisteminde belli bir bölümüyle karayollarının çakıştığı kesimdir. Onu da beraberinde altyapısını inşallah oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

'2023 YILINDA DEMİR YOLLARINDA 27.1 MİLYON TON YÜK TAŞIDIK'

Uraloğlu ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla toplantı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen buluşmaya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'DARBE DÖNEMİNDE YAPILAN ANAYASA ARTIK YETMİYOR'

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, STK’lara ve iş insanlarına bu toplantıda kulak vermeye çalıştıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Ekim ayından itibaren yine Türkiye'nin kuşatıcı, kapsayıcı, yeni bir heyecan getirecek kongre süresini de başlatmış olacağız. Ayrıca yine yeni yasama döneminde bir yeni anayasa yapılması süreci Türkiye'de şüphesiz gündem olacak. Çünkü darbelerin döneminde yapılan anayasamızın bize artık yetmediğini düşünüyoruz. Bu anlamda da inşallah bu çalışmaları yürütmüş olacağız. Ben canı gönülden inanıyorum ki yeni anayasada da yine sizlerle beraber görüş alışverişinde bulunup vatandaşımızın, STK'larımızın, iş insanlarımızın ne dediğine mutlaka bakacağız” diye konuştu.

'22 YILLIK DÖNEMDE 32 TANE HAVALİMANI AÇTIK'

Ulaşımın aynı enerji, teknoloji ve iletişim gibi olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla üretimin her safhasında hayatımızın her aşamasında bulunuyor. Biz son 22 yıllık dönemde AK Parti hükümetlerimizin döneminde 280 milyar dolarlık altyapı ulaşım, iletişim harcaması yaptık ve ben bunu dünyayı gezdiğimizde seyahat ettiğimizde veya ülkemizi ziyaret eden muhataplarımla konuştuğumuzda en gelişmiş ülkeler bile bu rakamlara gerçekten şaşırarak, hayret ederek bakıyorlar. Onun için bunları biz yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bakın 22 yıllık dönemde 32 tane havalimanı açtık. Yani her yıl 1,5 tane havalimanı açtık. Ya dile kolay. Ve İstanbul Havalimanı da Avrupa'nın en büyüğü dünyanın sayılılarından bir tanesi. Başka ne yaptık? Marmaray yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, biraz önce bahsettim, Çanakkale Köprüsü'nü, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Filyos Limanı'nı, bir taraftan Kömürhan Köprüsü'nü, öbür taraftan Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Samsun'daki yaptıklarımızı biraz bahsettim, yine onlardan bahsetmiş olacağım. Bakın sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı ve sadece neredeyse bir elin parmakları kadar yani 7 tane ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Şu anda 77 ilimiz 29 bin 500 kilometre bölünmüş yolla birbirine bağlanmış durumda. Yine ülkemizi Avrupa'nın 6’ncı dünyanın 8’inci hızlı tren işletmecisi ülke haline getirdik. 2 bin 251 km hızlı tren hattı yaptık. Şu anda çalışmaları devam edenler var. Projelendirdiklerimiz var ve ihalesini planladıklarımız var. TÜRKSAT 6/A’yı uzaya gönderdik. 250 milyon dolarlık bir projeden bahsediyorum. Parasını bir tarafa bırakın. Bakın Türk mühendislerinin, Türk bilim insanlarının hayata geçirdiği dünyada uydu yapabilen 10 ülkeden bir tanesi haline geldik. Biz artık hem kendi ihtiyaçlarımızı güvenli bir şekilde karşılayacağız hem de dünyaya uydu pazarlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak ihracatı arttırmak istediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“2023 yılında demir yollarında 27.1 milyon ton yük taşıdık. Hava yolunda 4 milyon 447 bin ton yük trafiği yine gerçekleştirdik. 217 limanımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon ton. Yine elleçlenen konteyner miktarı ise 12 milyon 566 bin tüy olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında demir yollarında yaklaşık 17.5 milyon ton bu miktarın 7 milyon 842 bin tonu ise sadece iltisak haklarımızda Samsun'da da talep edilen ve bizim de inşallah yaptığımız yapacağımız hatlarda biz bunları taşıdık. Limanlarımızda yine 356 milyon bir rakam gerçekleşti. Geçen senenin yüzde 10 üzerinde olduğunu bu vesileyle söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu çalışmalara devam edeceğiz. Bakanlık olarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Alternatif demir yollarını hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan'dan gelecek olan Zengezur koridorudur. Bu esasında bütün Anadolu'yu baştanbaşa kat edecek ve yine biraz önce bahsettiğimiz Ankara Samsun Hızlı Treni'yle de Samsun Limanı'na bağlanacak olan bir hattır. Aynı şekilde Basra Körfezi'nden başlayıp Faw Limanı'ndan başlayıp bin 200 kilometrede ülkemize gelecek olan demir yolu da ülkemizi bir taraftan kat edecek. Aynı şekilde Sivas üzerinden bu demir yolu da yine Samsun'a bağlanmış olacak. Bütün ülkemizin Ege'sine, Akdeniz'ine ve Kapıkule sınır kapısına kadar bağlanmış olacak. Biz bu koridorlarla beraber ticaretimizi de geliştireceğiz, üretimimizi de geliştireceğiz. Oralarda organize sanayi bölgelerinin kurulmasına biz vesile olmuş olacağız.”