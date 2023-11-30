Bakan Uraloğlu: Kış hazırlıklarımız tamam! Ekiplerimiz kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde kış sezonu başlangıcı ve yol bakım araçlarının hizmete alınması törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, AK Parti iktidarlarında bölünmüş kara yolu ağının yaklaşık 5 kat artırıldığını belirterek, yolları, tünel ve köprüleri inşa etmek kadar, güvenli şekilde trafiğe açık tutmanın da çok önemli olduğunu söyledi.

'KÖPRÜMÜZÜN DAHA UZUN SÜRELİ HİZMET VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Yol bakım ve işletme hizmetlerinde son teknoloji imkan ve araçlardan faydalanıldığına işaret eden Bakan Uraloğlu, "Daha 2 gün önce İstanbul ulaşımının can damarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirerek köprümüzün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağlayacağız. Çalışmalarımızı 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz. Her gün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca araç hareket ediyor. Bu noktada kara yolları altyapımızı geliştirirken bu araçların 365 gün, kar kış demeden, gece gündüz yollarda olduğunu göz ardı etmiyoruz. Hem yollarımızın güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımlarını en iyi şekilde yapıyoruz. Hem de yollarımızın kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun için yeni makine ve ekipman alarak, makine parkımızı güçlendiriyoruz. Özellikle 2016 yılından itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak yenileme çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

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'305 MAKİNE VE EKİPMANI KAZANDIRDIK'

Bakan Uraloğlu, karla mücadele ve yol bakımı için KGM envanterine ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Makine parkımızın ortalama yaşı, 2002 yılında 18,1 iken yeni yaptığımız alımlarla bu oranı 10,2'ye düşürdük. 21 yaş ve üstü, ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 57'den yüzde 18,6'ya indirdik. Son alımlarla birlikte makine parkımızın yaklaşık yüzde 46'sını yenilemiş olduk. 2023 yılında 461 milyon TL bedelle damperli kamyon, asfalt kazıma makinesi, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz 200 adet makine ve 105 adet ekipman olmak üzere toplam 305 adet makine ve ekipmanı Karayolları'mıza kazandırdık. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 85'lik kısmı da yerli imalattır. Bu alımlarla makine parkımızın yenileme değeri toplam 685,5 milyon dolarak olarak gerçekleşmiştir. Bu son alımlarla Karayolları'mız 5 bin 423 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 995 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir."

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'MONİTÖRLER ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP EDİLİYOR'

KGM'nin kış sezonu hazırlıklarına değinen Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kış hazırlıklarımız tamam. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalar, yurt genelindeki 68 bin 726 kilometrelik yol ağında, 448 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 11 bin 828 adet makine ve ekipman, 13 bin 238 personelle gerçekleştirecek. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 687 bin ton tuz, 427 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi 'Karla Mücadele Merkezleri'nde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla Mücadele Merkezleri'nde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla KGM ve Bölge Merkezleri'nden hava ve yol durumları izleniyor. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kamyon, tanker, minibüs ve otobüs gibi ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu olacak. Kış lastiği taktırmayanlara para cezası uygulanacağını ve ceza puanı verileceğini unutmasınlar" diye konuştu.