Bakan Uraloğlu duyurdu: Küresel havacılık sektörü Antalya’da buluşacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektöründeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO (Gökyüzünde Yapay Zeka: ICAO ile Birleşik Bir Yaklaşım) etkinliğinin 12-14 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya’da yapılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, etkinliğin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenleneceğini kaydederek “Yolcu ve kargo uçuşlarından siber güvenliğe, yazılım geliştirmeden çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede konular masaya yatırılacak. Amacımız, bu teknolojilerin tüm dünyada emniyetli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak.” dedi.

HAVACILIĞIN KÜRESEL AKTÖRLERİ BİR ARAYA GELECEK

ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar'ın da katılacağı etkinliğin, küresel ölçekte düzenleyici kuruluşlar ve sektörün lider firmalarını bir araya getireceğini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin öncülüğünde ICAO ile iş birliği yaparak, yapay zekanın havacılıkta güvenli ve etkili kullanımını sağlamak üzere küresel bir düzenleyici çerçeve oluşturduklarını ifade etti. Uraloğlu, bu çerçevenin havacılık sektöründe sürdürülebilir büyümenin önünü açacağını ve Türkiye’nin bu alandaki liderliğini pekiştireceğini vurguladı.

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“YAPAY ZEKANIN GETİRDİĞİ YENİLİKLERİ VE FIRSATLARI TARTIŞACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu, etkinlikte düzenlenecek panel ve çalıştayların, yapay zekanın havacılık sektöründeki mevcut ve gelecekteki uygulamalarını kapsamlı bir şekilde ele alacağını ifade etti. Uraloğlu, “Yapay zeka ve büyük veri çözümlerinin sektördeki rolü, operasyonel verimliliğin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması gibi kritik konular üzerine yoğunlaşacağız. Aynı zamanda bu teknolojilerin politika geliştirme ve düzenleme süreçlerindeki rolünü de tartışacağız.” dedi.

HAVACILIK EKOSİSTEMİNDEKİ YENİLİKÇİ MODELLER İNCELENECEK

Bakan Uraloğlu, etkinliğin havacılık sektöründe yenilikçi çözümleri destekleyecek bir platform sunacağını belirterek “Büyük veri ve yapay zeka algoritmalarının, uçuş güvenliği ve hava aracı bakım operasyonlarındaki uygulamaları üzerine detaylı sunumlar yapılacak. Ayrıca, yolcu deneyimini iyileştirmek amacıyla kişiselleştirilmiş yapay zeka çözümlerinin nasıl entegre edileceğini ve havacılık ekosistemindeki diğer yenilikçi modelleri inceleyeceğiz.” dedi.

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KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMI ELE ALINACAK

Yapay zekanın havacılıkta veri temelli karar süreçlerindeki önemine vurgu yapan Uraloğlu, “Uluslararası ortaklarımız ve sektördeki liderlerle birlikte, veri güvenliği, karar alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı ve küresel düzenlemelere duyulan ihtiyaç gibi konulara da ışık tutacağımız bir etkinlik olacak. Tüm dünya için büyük önem taşıyan bu teknolojilerin sektörümüze entegrasyonunu konuşacağımız önemli bir platform olacak.” dedi