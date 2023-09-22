Bakan Tunç'tan Diyarbakır anneleri mesajı: Evlatlar kurtuluncaya kadar bu mücadele devam edecek

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Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde kentte gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Ali İhsan Su’dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi.

Bakan Tunç’u, ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşılayan aileler, kendileriyle tek tek görüşen Bakan Tunç’a çocuklarının anılarını ve nasıl kaçırıldıklarını anlattı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, ailelerin kar kış demeden cesur duruşlarının bölgede büyük bir rol oynadığını söyledi.

Diyarbakır annelerinin kararlılığının çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç, “Bugün medeniyetlere beşiklik yapmış bölgemizin, ülkemizin en önemli kentlerinden Diyarbakır’ımızdayız. Tarih kenti, peygamberler, evliyalar ve sahabeler diyarı Diyarbakır’ımızdayız. Valimizi ziyaret ettikten sonra, ilimizdeki yatırımlarla ilgili değerlendirmemizi yaptıktan sonra ilk programımızı Diyarbakır annelerimizi ziyaretle başladık. Onlarla selamlaştık, sohbet ettik. Diyarbakır anneleri dünyaya bir mesaj veriyor. Biz diyorlar terörü reddediyoruz diyorlar. Biz insan hakları mücadelesi veriyoruz diyorlar.

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Terörü ve şiddeti reddediyoruz, 'biz, evlatlarımızı istiyoruz' diyorlar. Bu mücadeleye büyük bir fedakarlıkla, büyük bir cesaretle bin 481 gündür devam ediyorlar. 3 Eylül 2019’da başladıkları evlat nöbetinde bugün bin 481’inci gün. Aradan tam 5 yıl geçti. 5 yıldan bu yana kararlı bir şekilde kar kış demeden, pandemi demeden, deprem felaketleri demeden bu mücadeleden hiç taviz vermeden devam ediyorlar. Onların bu kararlılığı gerçekten çok önemlidir. Onlara müteşekkiriz. Özellikle terörün belinin kırılması noktasında onların bu cesur duruşları bölgede büyük bir oral kaynağı oldu. Bu süre içerisinde evlat nöbetine 366 aile katıldı. Bugüne kadar da 46 aile evladına kavuştu” dedi.

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“EVLATLAR KURTULUNCAYA KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK”

21 yıldan bu yana Türkiye’de demokrasi standartlarını hayal edilemeyecek şekilde yükselttiklerini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

“Temennimiz diğer annelerimizin de evlatlarına bir an önce kavuşmalarıdır. Ve ülkemizin terörden arınmış huzurlu bir geleceğe Türkiye yüzyılında adım atmamız. Bu noktada annelerin bu cesur duruşuna çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’de özellikle önümüzdeki süreçte bugüne kadar olduğu gibi 21 yıldan bu yana demokrasimizin standartlarını hayal dahi edilemeyecek şekilde yükselttik. Adaletin tesisi, adalete güven noktasında insan haklarının önündeki engellerin birer birer kaldırılması ve özgürlükler noktasında çok önemli mesafeler aldık. Bundan sonra da inşallah bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ve çocuklarımızın, gençlerimizin, özellikle huzurlu bir geleceğe milletçe kavuşabilmemiz anlamında Diyarbakır annelerimizin de bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz. Hep beraber terörün kökünü kazıncaya kadar, evlatlar kurtuluncaya kadar bu mücadele İnşallah devam edecek.”

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