Bakan Tunç: Ramazan Bayramı gelmeden Aydın’ın milli irade bayramını kutlayalım

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Aydın’a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın Valiliği’ne yaptığı ziyarette anı defterini imzaladıktan sonra Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki protokol ile basına kapalı bir süre görüştü. Daha sonra Aydın Adalet Sarayı’na geçen Bakan Tunç, kadın çalışanlara karanfil vererek, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı.

Tunç, daha sonra İncirliova seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Tunç’a AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Savaş ve AK Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da eşlik etti. Çok sayıda partilinin de katıldığı açılışta konuşan Bakan Tunç, "İncirliova gerçek belediyeciliği bilen bir yer. Aytekin başkanımız 5 yıldır burada gerçek belediyecilik yapıyor. İncirliova’da başlayan bu gerçek belediyeciliği, Aydın’da da Mustafa başkan ile başlatıyor muyuz? Ramazan Bayramı gelmeden hep beraber Aydın’ın milli irade bayramını kutlayalım. Aydınımız Ege’nin incisi. Bereketli topraklara ne yapılsa azdır. Hükümetimiz Aydın’a çok yatırım yaptı. Burada saymakla bitmez" dedi.

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’ALTILI MASANIN ADAYI ŞİMDİ NEREDE?’

Hayata geçirilmeyi bekleyen birçok proje olduğunun altını çizen Tunç, "Milletimiz tercihi AK Parti’den, Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı. Bundan 10 ay önce yapılan seçimlerde, bir ittifak vardı, altılı masanın bir cumhurbaşkanı adayı vardı. Şimdi nerede? Kendi partilerinde genel başkanlığa bile layık görmediler. Her partinin genel başkanı onun cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi birbirlerine düştüler. Bunlar iktidarı paylaşabilirler miydi? Millet bu kaosu bu tehlikeyi gördü. Tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı" diye konuştu. AK Parti iktidarının 22 yıldan bu yana insan odaklı projelere öncelik verdiğini anlatan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"İktidarda kalmamızın sırrı milli irade bayrağını yere düşürmememizden kaynaklanır. Hep politikalarımızın merkezinde insan vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, diyoruz. 22 yıldan bu yana önce insan dedik eğitime önem verdik. Eğitimden sağlığa kültüre, adalete varıncaya kadar hep insan için çalıştık. Aile güçlü olsun ki toplum güçlü olsun diye çalıştık. Eser ve hizmet siyasetini her bir köşeye götürdük. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle hep eser ürettik. Ülkemizi IMF’ye muhtaç olmaktan kurtardık. Enerjide bağımsızlık için insanlarımızın alım gücünü arttırmak içindi. Doğal gaz keşfine inanmamışlardı. Dağlardan terörü temizlediğimizde enerjide bağımsızlığı ilan etmezsek zenginleşme mümkün olmaz. Savunma sanayide güçlü olmadıkça o ülkenin gelişmesi kalkınması mümkün olabilir mi? Terörle mücadeledeki başarımız ürettiğimiz yerli silahlar sayesindedir. Onlara da karşı geldiler. Azerbaycanlı kardeşlerimizi işgalden kurtardık. Doğu Akdeniz işgal edilmek üzereydi. Libya’ya asker göndermeseydik mavi vatanımız işgal edilmiş olacaktı. Mavi vatanımızdan bir damla su vermeyiz dedik o anlaşmaları yaptık, dış politikamızı uyguladık. Suriye’ye biz asker göndermeseydik orada bir terör devleti kurulmuş olacaktı. 30 kilometre dibimizde füzeler okullarımızdaki öğrencilerimizin üzerine düşerken seyredecek miydik? O mücadeleyi yaptık. Bir teröristan kurulmasını engelledik."

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’DOLAYLI DEMOKRASİDEN DOĞRUDAN DEMOKRASİYE’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukları, gençleri güvenli ve huzurlu bir geleceğe kavuşturma gayretinde olduklarını söyleyerek, "22 yıldan bu yana her alanda milletin refahını artırma mücadelesi verirken bazı güçler boş durmadı. 367 krizleri, kapatma davaları, MİT krizleri, Gezi olayları, hendek kazmalar, 17- 25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi, tüm bunlarla mücadele ettik. 15 Temmuz’da sandılar ki bir kalkışma yaparsak bu hükümet devrilir. O gece milletimizin şanlı direnişiyle bağımsızlığa ve bayrağa sahip çıktık. Milletimize şükran borçluyuz. Rahmetli Adnan Menderes’in memleketi burası. 27 Mayıs Yassıada zihniyetinin dar ağacına astığı Aydın’da yaşıyorsunuz. O zihniyeti Aydın’da 31 Mart’ta tarihe gömüyor muyuz? Bu ülkede bir daha 27 mayıslar yaşanmasın. 28 şubatlar özgürlük düşmanları sahneye çıkamasın, 15 Temmuz karanlık gecesini bu millet yaşamasın diye anayasa değişiklikleri yaptık. Biz Meclis’te hazırladık, size sunduk siz de evet oylarınızla bu ülkenin demokrasinin standartlarını yükselttiniz. Anayasa Mahkemesi’nin yapısından devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasından askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar, Yüksek Askeri Şura’nın Milli Güvenlik Kurulunu tüm bunları demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. Tüm bunları hukuk devletine uygun hale getirdik. Demokratik bir ülkede darbeci yargılanamaz diye bir madde vardı kaldırdık. Gerektiğinde sıkıyönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı kaldırdık. Dolaylı demokrasiden doğrudan demokrasiye milli iradeyi esas alan Cumhuriyet rejimini güçlendiren bir yönetim sistemine adım attık. Şimdi Türkiye Yüzyılı yolunda ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak için çalışıyoruz. Bundan sonra vesayetçi anlayışın hortlamaması için yeni anayasamızı yapmak ve milletimize olan borcumuzu ödemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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’REKOR OY BEKLİYORUZ’

Konuşmasının son kısmında 31 Mart’a 22 gün kaldığını hatırlatan Bakan Tunç, "İncirliova’da 5 yıl önce belediye başkanınızı seçmiştiniz. Hükümet olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara ile ilçeniz arasında bir köprü vazifesi gören belediye başkanınız İncirliova’ya şu lazım diyor bakanlığa projelerini sunuyor. Aydın’ın büyükşehirde bu şansı yakalayabilmesi için Meclis’in en çalışkan milletvekillerinden tecrübeli siyasetçi Mustafa Savaş abimizi Aydın Büyükşehir Belediye başkanı yaparak Aydın’a yakışır bir tabloyu göstermeye hazır mıyız? İncirliova’da rekor bir oy bekliyoruz. Aydın’a icraat lazım, iş lazım, gerçek belediyeciliği uygulayacak kadro lazım" dedi.

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’KAYIP YILLARI TELAFİ EDECEĞİZ’

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Savaş, seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada İncirliova’nın 31 Mart’a hazır olduğunu söyledi. Savaş, geçen 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak, "14 Mayıs ve 28 Mayıs bir milattı. Kazanan Türkiye oldu, kazanan Cumhur İttifakı oldu, kazanan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhuriyetin ikinci asrının ilk yerel seçimini yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem kapısı açık bir belediye başkanı olacağımın sözünü veriyorum. Uyum içinde güzel hizmetler yapacağız. 1400 yataklı şehir hastanesi günde 25 bin hastamıza şifa olacak. Kasımda açılacak. Hastanenin yolunu Büyükşehir Belediyesi yapmadı. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Hastanenin yolu yapılıyor. Belediyecilik aşk işidir, proje işidir, dertli insanların işidir. Kayıp yılları telafi edeceğiz. İlimizin üretim istihdam ihracat kapasitesini artıracağız. Burada doğan evlatlarımızın karınları burada doyacak" diye konuştu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Germencik seçim bürosunun açılışının ardından Aydın’dan ayrıldı.