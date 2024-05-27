×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tunç: İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#İsrail#Gazze
Bakan Tunç: İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 02:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki çadır kenti vurması sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Soykırım ve katliam yapan İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır, eninde sonunda alacaktır" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki çadır kenti vurması sonucu yaşanan faciaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail’in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İsrail’in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesi tek kelimeyle alçaklıktır. Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail’in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır. Her zaman insan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası mekanizmalar işgalci İsrail’e karşı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir. Daha kaç masum insan can vermelidir? Yaşananlara ses çıkarmayanlar ve görmezden gelenler, İsrail’in işlediği suçlara ortaktır. Soykırım ve katliam yapan İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır, eninde sonunda alacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Tunç#İsrail#Gazze

BAKMADAN GEÇME!