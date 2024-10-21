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Bakan Tunç: FETÖ ile mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecek

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#FETÖ#TERÖR
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 12:18

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, 'Ülkemiz aleyhine milli güvenlik sorunu olan bu örgütle mücadele FETÖ elebaşıyla sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir' açıklamasında bulundu.

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Adalet Bakanı Tunç'un açıklaması şöyle:

FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir.

Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.

FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir.

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#FETÖ#TERÖR

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