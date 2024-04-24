Bakan Tunç'tan DEM Parti açıklaması: Partiler teröre mesafe koymalı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Burada demokratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Şiddet ve şiddete teşviği suç sayar. Şiddette teşviği suç sayar. Bunlar fikir özgürlüğü kapsamında olmaz. Demokratik hukuk devletlerin hiçbirinde teröre ve şiddete müsaade edilmez. Demokratik siyaset yaptığını söyleyenler terörle arasına mesafe koyar. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor, terörü destekleyin diye vermiyor. Dün akşam resepsiyonda da soruldu, aynısını söyledim. Yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele bir tek terörist kalmayana kadar devam edecek.

Diyarbakır Sur'da olan olayla ilgili adli soruşturma hemen başlatılmıştı. O çirkin ifadeler neticesinde hemen soruşturma başlatıldı ve devam ediyor. Buna benzer olayların devam etmemesi lazım. Yok bayrağı kaldırmak, indirmek... Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız.

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Geçmişte terörü desteklemekten kapatılan partiler oldu. Aynı yolu izlerse DEM Parti aynı yöntemle karşılarız diyoruz. Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyoruz. Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamak önemli olan. Demokratik siyasetimizi yapmamız lazım. Yaşam hakkını koruyarak, teröre şiddete teşvik etmeden.

(Yeni anayasa) Dün Meclis Başkanımız da ifade etti. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak yeni sivil anayasa yapması lazım.