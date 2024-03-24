Bakan Tunç: Cumhuriyetin ikinci yüzyılı dünyada Türkiye Yüzyılı olacak

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Seçim çalışmalarını Bartın’da sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra ilçesinde AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Amasra Belediye Başkanı Ahmet Reis ve AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. Bakan Tunç, Amasra esnaf ziyareti sırasında CHP Amasra seçim bürosunu da ziyaret ederek, partilerle sohbet ederek çocuklara oyuncak dağıttı.

‘CUMHURİYETİMİZİ İKİNCİ YÜZYILI DÜNYADA TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK’

Bakan Tunç, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda ‘Cumhur İttifakı iftarına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Tunç, “Türkiye'yi enerjide bağımsız, savunma sanayinde güçlü, teröre karşı dirayetli, dış tehditlere karşı dirayetli bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederek terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve çocuklarımızı, gençlerimizi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde Cumhur İttifakı olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Dünyada da adaleti savunmaya, hakkı savunmaya, dengeli dış politikamızla Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Filistinli mazlumları savunmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Dünyada insan haklarını savunucu bir ülke olarak öne çıkmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Türkiye'nin demokrasi standardını yükselttik. Darbelere, muhtıralara karşı daha dirençli olmasının yolunu açtık. Gerçekleştirdiğimiz o büyük reformlarla anayasa değişiklikleriyle sizlerin verdiği, o 'evet' oylarıyla bu reformlar hayata geçti ve bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü ve demokrasi ve cumhuriyeti güçlü bir ülke. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek de büyük bir reform yaptık. O krizler üreten, koalisyonlar üreten, siyasi krizlerden ekonomik krizlere, ekonomik krizlerden anarşiye, oradan vesayetçi, darbeci anlayışların üretilmesine yol açan, teröre yol açan o darbeci anlayışı yeşerten o 90’lı yıllarda bu ülkeye büyük sıkıntılar çektiren, bir buçuk yılda bir hükümetlerin değiştiği o krizler üreten sistemi geride bıraktık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye Yüzyılının inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.