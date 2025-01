Bakan Tunç: Bu millet onlara her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecek

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kütahya 8’inci Olağan Kongresi'ne katılmak için Kütahya’ya geldi. Tunç, kongre öncesi semt pazarında esnafları ziyaret etti. Ardından Kütahya Adliye binasına geçen Tunç, burada hakim ve savcılarla sohbet ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şeref defterini imzalayan Tunç, ardından Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonu’na geçti. Kongreye, Bakan Tunç’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Erkan Güral, milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘kırmızı kart’ söylemini eleştiren Bakan Tunç, her seçimde milletin muhalefete kırmızı kart gösterdiğini söyledi. İktidar olarak eser siyaseti yaptıklarını kaydeden Bakan Tunç, “Bu ülkenin ana muhalefetinin de siyaseti kırmızı kart siyasetidir. İşte bunlar hep bu kırmızı kartla engellemeye çalışmışlardır, güzel işleri, iyi işleri. İyi icraatları hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bunların geleneğinde bu vardır. Bunlar Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, işte Menderes’in o 10 yıllık iktidarı döneminde, ‘O güzel eserlere bir dönüp baktılar mı?’ demiyor mu rahmetli Menderes? Onlar rahmetli Menderes'e de kırmızı kart göstermişlerdi. Onlar rahmetli Özal’a da kırmızı kart göstererek, onun yolunu kesmek istemişlerdir. Onlar rahmetli Erbakan Hocamıza neler yapmışlardır neler. Hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdikleri o kırmızı kartı, milletimiz çok iyi hatırlıyor. O büyük projelerin önünde engellemek için, onları durdurmak için, havaalanlarına karşı gelenler bunlardır. Nükleer santrale, kömüründen barajlarına varıncaya kadar hepsine karşı gelen, kırmızı kart göstermek isteyen bu CHP zihniyetidir. Bu ülkenin, milli iradenin önünü kesilmesinde, her 10 yılda bir darbecilerin, muhtıracıların destekçisi olan bu Yassı Ada zihniyetidir. Hep demokrasiye kırmızı kart göstermeyi bir gelenek haline getirmişlerdir. Bugün de gösterdikleri o seremoniden, milletimiz o eski kırmızı kartları gayet hatırlamaktadır. Bunlar 28 Şubat'ta gösterdikleri o kırmızı kartlarla, o başörtülü kızlarımızı, üniversite birincisi olan, o kürsülere konuşma yapmak için çıkan, ödülünü almak için çıkan o kızlarımızı, yaka paça kürsülerden indirerek, kırmızı kart gösterenlerdir. Onlar başörtüsüyle seçilen milletvekilimiz Merve Kavakçı'ya, ‘Bu kadına haddini bildirin, buna kırmızı kart gösteriyoruz, bunun mecliste işi yok’ diyen bunlardır. Bunların siyaseti kırmızı karttır. O nedenle bu millet onlara her zaman, her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

‘TERÖRÜ TOPRAĞA GÖMMEKTE KARARLIYIZ’

Terörle mücadele de değinen Bakan Tunç, şehit ailelerinin mirasına hep beraber sahip çıkacaklarını belirterek, “Ülkemizi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak en önemli görevimiz. Türkiye'yi, Türkiye yüz yılında nasıl o kronikleşmiş sorunları birer birer ortadan kaldırmışsak, Kürt kökenli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini alabildiğine genişletmiş ve hiçbir ayrımcılık olmasın diye ülkemizin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hiçbir ayrım yapmadan eserler üretmişsek, yine üretmeye, kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ve teröre de hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Silahlarıyla beraber terörü toprağa gömmekte kararlıyız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şehit ailelerimizin mirasına hep beraber sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da CHP’yi eleştirerek, “Hatırlayın anayasa değişikliği döneminde bunlar yine alışkanlık haline getirmişlerdi, bir kırmızı kart seremonisi yapmışlardı. Bunların işi gücü sandıkta yenemediklerini birilerine mesaj göndererek, birilerine çağrı yaparak, müesses nizamın tekrar hayata geçmesi için gayret göstermekten başka bir şey bilmezler. Çünkü çok partili siyasi hayattan sonra, hiç milletin iradesiyle, sandıktan tecelli ederek milleti idare etme hakkını sahip olma imkanını gösterememişlerdir. Onlar milletin gücünden faydalanmak değil, milletin iradesi sonucunda ülkeyi idare etmek değil, sadece kırmızı kart göstermeye yetkisi olanları göreve davet ederek, müesses nizamı tekrar hortlatmak için ortaya çıkanlardır” dedi.

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından Diyarbakır kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları canlı olarak salonda takip edildi. Erdoğan’ın konuşması sonrası kongrede yeni yönetimin seçildi.