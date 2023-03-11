Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Bakan Soylu: Adres değişikliği bildirimi 17 Mart'a kadar yapılacak

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Kahramanmaraş'ta depremzedelerin nasıl oy kullanacağına ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün ayın 11'i. Sabahtan itibaren depremzede vatandaşlarımız eğer başka bir vilayete taşınmışlarsa e-devlet üzerinden, ilgili nüfus idareleri üzerinden, buralarda ve başka yerlerde bulunan nüfusmatikler üzerinden kayıtlarını taşındıkları yere ayın 17’sine kadar alabiliriler. Ayın 17'sine kadar bunu gerçekleştirebilirler. Ayın 18'inden itibaren seçimlerde oy kullanabilmek için yapacakları İlçe Seçim Kurullarına müracaat etmektir. 18'inden itibaren inisiyatif YSK'ya geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına depremzedeler için bir duyuru yayımladı.

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Buna göre, yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler de dahil, diğer il veya ilçelerden birine taşınan depremzedeler ve aynı il ya da ilçe içerisinde başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerlerde barınan depremzedeler, bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları adres beyanını 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabilecek.

18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ise ilçe Seçim kurullarının kararı ile yapılacak.